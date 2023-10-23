"Валюта на десятки тысяч – причем не рублей": глава Уральской таможни о крупных задержаниях

По итогам работы Уральского таможенного управления за девять месяцев 2023 года возбуждено более 90 уголовных дел. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил глава ведомства Алексей Фролов.

По его словам, количество административных дел превысило 10 тысяч.

"76 уголовных дел связаны с контрабандой сырьевых товаров, валюты, либо запрещенных веществ – в основном сильнодействующих. Большая доля преступлений связана с незаконным оборотом древесины. Все дела сейчас находятся в работе. Есть отдельные крупные задержания, и валюта на десятки тысяч – причем не рублей. Но чего-то такого "из ряда вон" у нас нет", - отметил Фролов.

Также сегодня стало известно, что в 2023 году внешнеторговый оборот уральских предприятий снизился на 11%.