22 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Шредер хотел стать посредником между Украиной и РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что в 2022 г. он активно пытался стать посредником между Россией и Украиной, чтобы помочь урегулировать конфликт между странами.

По его словам, им был подготовлен "мирный план" из пяти пунктов, согласно одному из которых, Крым должен был остаться российской территорией, пишет "Ъ".

Напомним, в конце 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Economist, что отвод российских войск к границам 1991 г. является основным условием для завершения боевых действий на Украине дипломатическим путем.

"Если он (президент РФ – прим.) сейчас отойдет к границам 1991 г., тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто действительно может повернуть ***** с военного пути на дипломатический", — сказал Зеленский в интервью для британского журнала The Economist.

По его словам, Киеву важно вернуть "не только территорию, захваченную Россией в этом году, но и Крым", а также части Донбасса. По его словам, "украинцы будут самыми влиятельными в 2023 г., но уже в мирное время". В Кремле заявляли, что не готовы обсуждать предложенный президентом Украины вариант "возвращения Крыма невоенным путем". До этого, в конце августа 2022 г., выяснилось, что цели Владимира Зеленского в борьбе против России недостижимы, если не считать переворота России или массового мятежа внутри российской армии. Ему лучше пойти на переговоры с Россией, что закончить военный конфликт, опасный для украинской государственности.

В июне 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров в Стамбуле. Белорусский лидер рассказал, как организовывались переговоры между двумя странами. После долгой беседы президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры на территории Беларуссии, однако впоследствии разговор перенесли в Стамбул.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Если бы это сейчас, а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции", - сказал Лукашенко.

Теги: Герхард Шредер, Россия, Украина, мир


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