Кремль не готов обсуждать с Зеленским "возвращение Крыма невоенным путем"

В Кремле не готовы обсуждать предложенный президентом Украины вариант "возвращения Крыма невоенным путем". Эту идею Владимир Зеленский озвучил накануне.

"Еще до начала СВО в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. Де-факто Украина от этого не отказалась. Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории РФ. Другого понимания здесь быть не может. Об этом не может быть и речи. Подобные заявления говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами", - заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.