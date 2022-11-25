25 Ноября 2022
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Политика В России Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Кремль не готов обсуждать с Зеленским "возвращение Крыма невоенным путем"

В Кремле не готовы обсуждать предложенный президентом Украины вариант "возвращения Крыма невоенным путем". Эту идею Владимир Зеленский озвучил накануне.

"Еще до начала СВО в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. Де-факто Украина от этого не отказалась. Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории РФ. Другого понимания здесь быть не может. Об этом не может быть и речи. Подобные заявления говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами", - заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Теги: владимир зеленский, крым, кремль, дмитрий песков



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