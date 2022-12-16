Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года условием разрешения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Economist, что отвод российских войск к границам 1991 года является основным условием для завершения боевых действий на Украине дипломатическим путем.

"Если он (президент РФ – прим.) сейчас отойдет к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто действительно может повернуть войну с военного пути на дипломатический", — сказал Зеленский в интервью для британского журнала The Economist.

По его словам, Киеву важно вернуть "не только территорию, захваченную Россией в этом году, но и Крым", а также части Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что вооруженный конфликт на Украине может быть завершен уже в 2023 году. По его словам, "украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время".

В Кремле заявляли, что не готовы обсуждать предложенный президентом Украины вариант "возвращения Крыма невоенным путем".