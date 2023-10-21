21 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Минспорта сообщил, как удержать хоккеистов в России

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин на форуме "Россия – спортивная держава" сообщил о том, что должно произойти, чтобы хоккеисты не уезжали из России.
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По его мнению, главной задачей спортивных властей и Федерации хоккея России (ФХР) должно быть создание для молодых игроков равных с заокеанскими лигами условий и материальной поддержки, чтобы те не уезжали из России, пишет РИА Новости. Также он сообщил о планах работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой. Это нужно для того, чтобы посмотреть, как можно защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Международный олимпийский комитет за недопуск россиян к Олимпиаде.

"Наша страна стояла у истоков олимпийского движения. Занятие спортом – право человека. Олимпиада – вершина подлинного единения стран и народов", - напомнил Путин, выступая на форуме "Россия – спортивная держава" в Перми.

Он отметил, что часть членов МОК решила, что "приглашение на Игры – это привилегия, а не право для лучших атлетов мира".

"Игры могут использоваться как инструмент политического давления на основе этнической дискриминации. <…> Чиновники от спорта присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что "есть ценности, которые нельзя продать и предать, одна из них – спорт".

Теги: Олег Матыцин, ФХР, хоккей, спорт, игроки


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