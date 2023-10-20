Bloomberg: Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана

Представители стран — членов НАТО провели заседание в Будапеште, чтобы обсудить встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что союзники Венгрии по НАТО "выразили обеспокоенность по поводу безопасности", осудив встречу, которая состоялась на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

По словам источника агентства, послы стран — членов НАТО обсуждали "проблемы", возникшие после российско-венгерских переговоров. Как указывает Bloomberg, это говорит об усилении разногласий внутри блока.

Отметим, из 27 стран-членов Европейского союза только Венгрия выступает за прекращение военных действий на Украине. Американские СМИ отмечали, что Венгрия подрывает энергетическую безопасность США, сохраняя связи с Россией, и приклеивали Орбану ярлык "путинского человека в Брюсселе".