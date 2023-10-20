Три четверти регионов растут за счет мигрантов из стран СНГ, половина из них - из Средней Азии

В первом полугодии 2023 года зафиксирован миграционный прирост населения в 64 из 85 регионов России за счет миграции из стран СНГ, прежде всего из Средней Азии. Причем в 73 регионах зафиксирована "естественная" убыль.

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Наибольшая миграционный прирост зафиксирован в Уральском ФО - 2,6 на 1000 человек постоянного населения в годовом выражении. Далее идет Центральный ФО, в котором этот прирост почти в два раза меньше - 1,5. В целом по всем федеральным округам миграционный прирост за счет страна СНГ положительный, только на Северном Кавказе он нулевой, отмечает Демоскоп Weekly.

Наиболее высокая интенсивность миграционного прироста за счет стран СНГ наблюдается в Ханты-Мансийском АО - около 9 на 1000 населения. В Калужской области - 8. В остальных регионах он минимум вдвое ниже.

Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья во всех федеральных округах близок к нулю. Однако на Дальнем Востоке он в несколько раз больше и составляет 0,4 на 1000 населения. Туда едут из стран Восточной Азии.

При этом миграция в пределах России везде разная. Резко выделяется Южный ФО - 2,7 на 1000 населения. Заметно отстают Центральный и Северо-Западный федеральные округа - 1,6-1,7. А вот из Сибири и Дальнего Востока наблюдается миграционный отток в другие регионы России - около 1 на 1000 населения. То есть из Сибири и Дальнего Востока ежегодно в другие регионы России в среднем уезжает каждый тысячный житель.

Интересно, что медианное значение коэффициента миграционного прироста в обмене между российскими регионами составило -0,3‰. То есть если упорядочить регионы по миграционному приросту, то в середине списка будет убыль. Население едет в крупные города запада и юга, о чем Накануне.RU недавно писало.

Наибольший прирост населения за счет миграционного обмена с другими территориями России (в абсолютном выражении) в первом полугодии получила Московская область (27 тысяч человек). За ней с большим отрывом следуют Краснодарский край (11), Ленинградская область (9), Москва (8).

Всего за первые 6 месяцев 2023 года миграционный прирост населения России превысил 126 тысяч человек, и он даже не покрыл "естественную" убыль. Подавляющее большинство - это мигранты из стран СНГ (почти 90%). Население России выросло на 48 тысяч за счет мигрантов из Таджикистана (48 тысяч). Казахстан и Киргизия дали прирост по 8 тысяч. Эти три страны обеспечили половину всего миграционного прироста, в том числе Таджикистан - почти 40%.