В Грузии занялись подготовкой к возможной ядерной войне

Власти Грузии готовятся к возможному применению ядерного оружия в регионе.

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили полагает, что нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому стране надо проводить осторожную и разумную политику, пишет "Ъ". В правительстве Грузии на случай ядерной войны есть специальный план.

Напомним, в конце октября 2022 г. о намерениях Киева применить "грязную бомбу" сообщало Минобороны РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что "киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Он не сообщил, откуда у него эти данные. В ноябре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам инспекции на Украине приняло резолюцию, в которой говорится об отсутствии в стране следов изготовления так называемой "грязной бомбы". В июне 2023 г. директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что появились данные, свидетельствующие о возможном продолжении Украиной работ по созданию "грязной ядерной бомбы".