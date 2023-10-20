20 Октября 2023
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Политика
Фото: Reuters/Amir Cohen

Bloomberg: Израиль меняет планы по операции в Газе под влиянием США

Израиль вносит изменения в планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием США, сообщает Bloomberg.

Как отмечают источники агентства, наземная операция может начаться позже запланированной даты и продлиться дольше. Корректировки вносятся с целью ограничить число потенциальных жертв среди мирного населения сектора Газа.

По данным Bloomberg, власти США также "более обеспокоены тем, что израильское вторжение может привести к конфликту на два фронта и привлечь Иран", что еще больше втянет в него американцев.

Ранее в Иране предупредили, что для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией.

Израильские СМИ сообщали, что США оказывают давление на Израиль с целью остановить возможную войну между Тель-Авивом и ливанской группировкой "Хезболла". Также якобы Вашингтон в частном и публичном порядке предупреждает и "Хезболлу", и Иран, который, как считается, стоит за группировкой, и также предостерегает их от создания "северного фронта" для Израиля.

Теги: израиль, сша, сектор газа


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