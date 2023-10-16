16 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Lisi Niesner

В парламенте Ирана назвали наземную операцию Израиля в Газе красной линией

Для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

По его словам, если Израиль пойдет на данный шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему "придется ждать появления новых фронтов" боевых действий против него, передает РИА Новости.

Азизи отметил, что в таком случае Израиль не выстоит.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы в течение суток перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.

Теги: иран, израиль, сектор газа, наземная операция


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