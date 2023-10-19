19 Октября 2023
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Фото: Reuters

США отговаривают Израиль от войны с "Хезболлой" и Ираном

США оказывают давление на Израиль с целью остановить возможную войну между Тель-Авивом и ливанской группировкой "Хезболла", пишут израильские СМИ. По данным Times of Israel, Белый дом прилагает усилия, чтобы не допустить распространения боевых действий за пределы заблокированного сектора Газа. Якобы, Вашингтон в частном и публичном порядке предупреждает и "Хезболлу", и Иран, который, как считается, стоит за группировкой, и также предостерегает их от создания "северного фронта" для Израиля.

Белый дом предполагает, что Израиль должен более сдержанно реагировать на атаки "Хезболлы", чем на ХАМАС, и не вестись на провокации, поскольку операция Израиля в Ливане привела бы к гораздо более масштабной войне, чем идет сейчас.

 

Теги: израиль, хезболла, ливан


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