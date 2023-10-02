В Нягани открыто здание жд-вокзала

03 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

В Нягани открыто здание жд-вокзала

В Нягани 1 октября открыли здание нового железнодорожного вокзала, и началось курсирование междугородних и внутренних автобусов от стоянки, оборудованной на территории вокзала.

Событие совпало с 20-летием с момента создания открытого акционерного общества "Российские железные дороги", сообщает департамент внутренней политики Югры.

Напомним, площадь нового трехэтажного здания вокзала составляет 3,5 тыс. "квадратов". На ней разместились камеры хранения, медпункт, торговые павильоны, распределительный и кассовый залы, буфет с обеденным залом, комнаты длительного отдыха пассажиров, комната пассажиров с детьми, парикмахерская, новые платформы оборудованы погодными модулями и современной навигацией.

Кроме того, на территории вокзала оборудована стоянка для междугородних и внутренних автобусов. Благодаря новому зданию вокзала ускорится процесс доставки товаров в Нягань и ближайшие населенные пункты, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, пассажиропоток увеличится до 80 тыс. человек в год.

Теги: Нягань, вокзал, поезд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.05.2023 10:12 Мск В Сургуте демонтировали вокзал. Здание являлось типичным образцом архитектуры советского периода
Ранее 23.03.2023 12:10 Мск В Сургуте начался снос здания ЖД-вокзала
Ранее 09.01.2023 14:37 Мск Вокзал-долгострой в Нягани обещают сдать раньше срока
Ранее 19.04.2021 14:15 Мск При строительстве вокзала в Нягани найдены нарушения уголовного характера
Ранее 18.12.2020 16:00 Мск В Югре в ближайшие годы обновят ЖД-вокзалы Нягани, Пыть-Яха и Сургута

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети