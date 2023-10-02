В Нягани открыто здание жд-вокзала

В Нягани 1 октября открыли здание нового железнодорожного вокзала, и началось курсирование междугородних и внутренних автобусов от стоянки, оборудованной на территории вокзала.

Событие совпало с 20-летием с момента создания открытого акционерного общества "Российские железные дороги", сообщает департамент внутренней политики Югры.

Напомним, площадь нового трехэтажного здания вокзала составляет 3,5 тыс. "квадратов". На ней разместились камеры хранения, медпункт, торговые павильоны, распределительный и кассовый залы, буфет с обеденным залом, комнаты длительного отдыха пассажиров, комната пассажиров с детьми, парикмахерская, новые платформы оборудованы погодными модулями и современной навигацией.

Кроме того, на территории вокзала оборудована стоянка для междугородних и внутренних автобусов. Благодаря новому зданию вокзала ускорится процесс доставки товаров в Нягань и ближайшие населенные пункты, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, пассажиропоток увеличится до 80 тыс. человек в год.