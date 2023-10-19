Власти Израиля закрыли посольства на Ближнем Востоке

Правительство Израиля временно ограничило работу посольств сразу в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом говорится в сообщении израильской общественной телерадиокомпанией в соцсети Х.

"Израиль закрывает посольства в ряде ближневосточных стран – в Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко и Турции", - говорится в сообщении.

Согласно данным местных СМИ, всего работу приостановило порядка 20 израильских дипмиссий в мире. Сотрудников же отправили "на удаленку", посоветовав переехать в более безопасное место, но не покидать стран пребывания.