20 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters

Власти Израиля закрыли посольства на Ближнем Востоке

Правительство Израиля временно ограничило работу посольств сразу в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом говорится в сообщении израильской общественной телерадиокомпанией в соцсети Х.

"Израиль закрывает посольства в ряде ближневосточных стран – в Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко и Турции", - говорится в сообщении.

Согласно данным местных СМИ, всего работу приостановило порядка 20 израильских дипмиссий в мире. Сотрудников же отправили "на удаленку", посоветовав переехать в более безопасное место, но не покидать стран пребывания.

Теги: Израиль, посольство, Ближний Восток


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