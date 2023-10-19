В Финляндии заблокированы три сделки с недвижимостью для россиян

Минобороны Финляндии не одобрило три сделки с недвижимостью для россиян.

Там сочли, что покупка трех объектов недвижимости недалеко от границы с Россией помешала бы "организации национальной обороны и защите территориальной целостности", пишет РБК.

Напомним, в июле Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Запрещен и транзит через страну в остальную часть Шенгенской зоны. Помимо этого, сообщалось, что будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов. В мае в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Причиной стал "конфронтационный курс Финляндии в отношении РФ". Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в военный блок НАТО.

Кроме того, Финляндия зимой 2024 г. начнет возведение ограждения на границе с Россией. Ранее кабмин страны выделил 139 миллионов евро на эти цели. Финские пограничники считают, что этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения.