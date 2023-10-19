Проверки холодильников? Детский омбудсмен Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о законодательном запрете вегетарианства и сыроедства для детей.

Она считает, что у вегетарианцев дефицит витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании и обеспечении нормального функционирования опорно-двигательного аппарата. И нужно наказывать родителей, которые растят детей-вегетарианцев без врачебной необходимости.

Письмо направлено в комитеты Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и по охране здоровья.

В своем телеграм-канале Волынец приводит целый список опасностей для здоровья, которые будто бы грозят вегетарианцам. Это трудности в обучении, потеря концентрации внимания, проблемы с кратковременной памятью, неспособность к абстрактному мышлению, решению сложных задач, потеря контроля над приемом пищи, большая распространенность психических заболеваний, неврологические дисфункции, симптомы тревоги, затуманенность сознания, депрессия, усталость, бессонница, проблемы с зубами.

Организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" отмечает, что Волынец сделала много добрых дел, но то, что она предлагает, категорически неприемлемо.

"Однозначно не стоит вводить в закон столь сомнительные новшества, которые приведут к массовым проверкам холодильников и дальнейшей раскрутке ювеналки. Оставьте вопросы питания семьям, тем более что некоторые православные семьи постятся с детьми (дети у нас до 18 лет!), а отсутствие в холодильнике мяса ударит по ним, и они попадут под каток такой инициативы", - пишет организация.

Согласно данным из открытых источников, в России около 5% населения являются вегетарианцами. За последние годы этот процент вырос.