Британский премьер Риши Сунак прилетел в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль на следующий день после визита в страну Джо Байдена.

В отличие об Байдена, Сунак не был удостоен встречи в аэропорту израильским премьером Беньямином Нетаньяху.

Прямо у трапа самолета Сунак дал брифинг, в ходе которого заявил: "Я хочу, чтобы вы знали, что Великобритания и я поддерживаем Израиль. Я с нетерпением жду сегодняшнюю встречу с премьер-министром и президентом. Надеюсь, она будет продуктивной".

Также в Израиле уже побывали с визитом канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Последнюю за это сильно раскритиковали в Брюсселе, обвинив в самоуправстве. А вот визит президента Украины Владимира Зеленского в Тель-Авиве сочли нежелательным.