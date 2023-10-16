В Израиле ждут Байдена и не ждут Зеленского

В Вашингтоне подтвердили, что президент США Джо Байден получил приглашение посетить Израиль, но о конкретной дате визита пока не сообщается. Ранее в СМИ появилась информация, что Байден может приехать в Израиль в среду, 18 октября.

А вот президенту Украины Владимиру Зеленскому дали понять, что пока его визит в Израиль с целью поддержки Тель-Авива не желателен, пишет издание Ynet. Украинский лидер, якобы, собирался прибыть в страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Тель-Авиве не исключили возможность визита Зеленского в будущем.