Силовики проверят Ревву, Урганта и Гудкова по просьбе депутатов Госдумы

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру, СКР, МВД и ФСБ предоставить парламенту данные о некоторых уехавших из России гражданах, которые могут быть причастны к финансированию ВСУ.

Также силовиков попросили проверить высказывания звезд: Ивана Урганта, Александра Гудкова, Александра Реввы, Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ), а также бизнесмена Михаила Фридмана. Предлагается проверить также блогера Руслана Усачева, телеведущего Александра Васильева, сына председателя правмительства Самарской области.