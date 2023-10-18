18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Назвали лохушкой и пригрозили кредитами. Полиция Екатеринбурга рассказала об обнаглевших мошенниках

Жительница Екатеринбурга столкнулась с весьма наглыми мошенниками. Вместо вежливых речей, которые слышат жертвы по ту сторону телефона, свердловчанку ждали надменные оскорбления и угрозы. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Накануне женщине позвонила якобы представитель сотового оператора. Вежливый женский голос рассказал, что екатеринбурженке необходимо пролонгировать свой 10-летний номер телефона, поскольку его могут передать другому абоненту. Сделать это можно было через сайт Госуслуги - достаточно только продиктовать код из сообщения. Женщина ранее слышала о разных способах мошенничества, но отчего-то сама в нужный момент растерялась и выполнила требования собеседника.

В этот момент вместо вежливого женского голоса в трубке прозвучал надменный мужской. Незнакомец цинично заявил, что теперь доступ к личному кабинету екатеринбурженки у них в руках, назвал женщину "лохушкой" и обещал набрать на ее имя кредитов.

Поняв, что случилось, заявительница бросилась в банк, а также связалась с техподдержкой Госуслуг. После этого, взволнованная женщина обратилась в полицию, где и рассказала, как попалась в ловушку телефонных обманщиков. Оперативные действия гражданки или надменность мошенников сыграли свою роль - злоумышленники не успели воспользоваться украденными данными и нанести своей жертве материальный ущерб. Чего не скажешь о моральном.

Управление МВД России по городу Екатеринбургу вновь предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и не сообщать по телефону свои персональные данные, а также коды и пароли из сообщений. Если вы подозреваете, что с вами разговаривают мошенники, сразу же прервите беседу. В противном случае вы можете подвергнуться психологическому давлению и совершить необдуманные действия против своей воли.

Теги: мошенник, кредит, Госуслуги


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