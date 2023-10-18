Глава Рособрнадзора сообщил, что позволило сохранить единство системы образования
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в Москве во время встречи с родителями учащихся сообщил, что позволило сохранить единство системы образования.
"ЕГЭ, всероссийская проверочная работа и аттестация в девятом классе позволили единство, оставшееся от предыдущей системы, сохранить", - сказал Музаев.
Напомним, народный артист России, пианист Даниил Крамер выразил мнение, что превращение педагогики в оказание образовательных услуг — одна из самых страшных диверсий, совершенных на просторах нашей страны.