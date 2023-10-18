Властям Чувашии не понравились данные профсоюза "Учитель" об окладах учителей

18 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование Приволжский ФО В России Чувашская Республика
Фото: Накануне.RU

Властям Чувашии не понравились данные профсоюза "Учитель" об окладах учителей

Министерству образования Чувашии не понравились данные профсоюза "Учитель" об окладах школьных учителей. Ведомство написало большой пост в соцсетях на эту тему.

Как писало Накануне.RU, профсоюз "Учитель" в начале октября заявил, что в Год педагога и наставника учителя так и не дождались улучшения своего положения, по-прежнему работая за нищенскую зарплату. Организация привела размеры окладов по всем регионам России для учителей с высшим образованием (4-я квалификационная группа), но без стажа и категории. В Чувашии он составляет всего 8533 рубля.

Ведомство же пишет, что средняя зарплата учителя в 2022 году превысила 33 тыс. рублей, а в первом полугодии 2023 года - 39 тыс.

"Одновременно отмечаем, что размер заработной платы конкретного работника зависит от ставки по занимаемой должности, стажа работы, а также выплат стимулирующего характера", - говорится в сообщении.

При этом зарплата включает в себя налоги, размер ставки и надбавки. Получается, что за вычетом налогов и с учетом средней доли ставки учитель в Чувашии зарабатывает на ставку около 20 тыс., как и в среднем по стране. Оклад же занимает только какую-то часть зарплаты. То есть минобр Чувашии косвенно подтвердил данные профсоюза "Учитель", которые могут несколько отличаться от актуальных данных, но большого значения это не имеет. В этой связи характерно, что ведомство так и не указало актуальный размер оклада.

Сами учителя жалуются, что "чистая" работа учителем оценивается в мизерную сумму. Только полторы-две ставки, да еще сопутствующие виды работ (мешающие учебному процессу) позволяют заработать что-то более приличное, но это очень сильно выматывает физически и морально.

Теги: учитель, зарплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети