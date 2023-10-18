Властям Чувашии не понравились данные профсоюза "Учитель" об окладах учителей

Министерству образования Чувашии не понравились данные профсоюза "Учитель" об окладах школьных учителей. Ведомство написало большой пост в соцсетях на эту тему.

Как писало Накануне.RU, профсоюз "Учитель" в начале октября заявил, что в Год педагога и наставника учителя так и не дождались улучшения своего положения, по-прежнему работая за нищенскую зарплату. Организация привела размеры окладов по всем регионам России для учителей с высшим образованием (4-я квалификационная группа), но без стажа и категории. В Чувашии он составляет всего 8533 рубля.

Ведомство же пишет, что средняя зарплата учителя в 2022 году превысила 33 тыс. рублей, а в первом полугодии 2023 года - 39 тыс.

"Одновременно отмечаем, что размер заработной платы конкретного работника зависит от ставки по занимаемой должности, стажа работы, а также выплат стимулирующего характера", - говорится в сообщении.

При этом зарплата включает в себя налоги, размер ставки и надбавки. Получается, что за вычетом налогов и с учетом средней доли ставки учитель в Чувашии зарабатывает на ставку около 20 тыс., как и в среднем по стране. Оклад же занимает только какую-то часть зарплаты. То есть минобр Чувашии косвенно подтвердил данные профсоюза "Учитель", которые могут несколько отличаться от актуальных данных, но большого значения это не имеет. В этой связи характерно, что ведомство так и не указало актуальный размер оклада.

Сами учителя жалуются, что "чистая" работа учителем оценивается в мизерную сумму. Только полторы-две ставки, да еще сопутствующие виды работ (мешающие учебному процессу) позволяют заработать что-то более приличное, но это очень сильно выматывает физически и морально.