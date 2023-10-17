17 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: san.siberia.net

На месте падения пермской альпинистки в Непале сошла снежная лавина

В Непале на месте падения пермской альпинистки, Чемпионки России Надежды Оленевой сошла лавина. Об этом сообщает telegram-канал Mountain Accidents.

По данным канала, во время утреннего облета на вертолете тело альпинистки не удалось обнаружить. На этом месте глыбы снега и льда.

Напомним, 14 октября появилась информация о падении Оленевой в расщелину с высоты около 6 680 метров. Она совершала восхождение в составе группы. 15 октября стало известно, что ее тело обнаружили с воздуха. Эвакуировать тело не позволили погодные условия.

Команда спасателей вылетела в высокогорный лагерь Дхаулагири этим утром, чтобы попытаться извлечь тело Надежды Оленевой, сообщил управляющий директор Himalayan Guides Исвари Паудель. Усилия спасателей не увенчались успехом, поскольку тело было покрыто свежим снегом. Новая дата эвакуация тела пока не озвучена.

Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму.

Теги: Надежда Оленева, альпинизм, расщелина, Непал, поиски


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