18 Октября 2023
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Фото: all-photo.ru

Тело альпинистки Надежды Оленевой останется в Непале: из-за лавины его не смогли обнаружить

Федерация альпинизма России сообщила о прекращении поисково-спасательной операции на склонах Дхаулагири. Эвакуировать тело пермский альпинистки, чемпионки России Надежды Оленевой не удалось, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы прекращены после попыток вертолетной эвакуации, по погодным условиям, а также после схода лавин, вызвавших изменение снежно-ледового рельефа на месте предполагаемого нахождения Надежды Оленевой.

Утром, 17 октября вертолет вылетел для эвакуации Надежды Оленевой с Дхаулагири. Во всем районе стояла сильная облачность. Тем не менее, пилоту удалось сначала забрать на борт альпиниста Романа Абилдаева, который поднимался на вершину вместе с Оленевой и Расимом Кашаповым.

Затем вертолет сквозь разрыв в облаках подлетел к месту, где была обнаружена Надежда Оленева во время поискового рейса. К сожалению, накануне начался снегопад и сошедшие сверху лавины и большие массы снега уже успели засыпать так, что рельеф изменился, и обнаружить ее больше не удалось.

Федерация альпинизма выразила соболезнования родным, друзьям и всем, кто близко знал Надежду Оленеву.

"Для всего российского альпинистского сообщества эта утрата – большая трагедия. На протяжении последних трех дней многие друзья, коллеги, напарники, воспитанники Нади следили за событиями на Дхаулагири. И сейчас не передать словами всю тяжесть произошедшего", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября появилась информация о падении Оленевой в расщелину с высоты около 6 680 метров. Она совершала восхождение в составе группы. 15 октября стало известно, что ее тело обнаружили с воздуха. Эвакуировать тело не позволили погодные условия.

Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму.

Теги: Надежда Оленева, альпинизм, расщелина, Непал, поиски


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Ранее 17.10.2023 15:27 Мск На месте падения пермской альпинистки в Непале сошла снежная лавина

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