Кураев обозначил срок эмиграции

Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев сообщил, что уедет из России не на текущей неделе, но "достаточно скоро".

"Надо понять, сколько времени это займет. Это обрубание каната здесь, сбор, потом, конечно, еще прокладка маршрута и выяснение его стоимости. Это не дело этой недели", - сказал РИА Новости Кураев.

Напомним, ранее он написал в своем telegram-канале, что собрался эмигрировать в Прагу.

"И все-таки отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний. В конце концов я решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет", - написал Кураев.

Он считает, что в Европе, наверно, еще возможны его публичные встречи и лекции.

"Так что это – трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная. Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь", - подытожил Кураев.

Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря 2020 г. Поводом для такого решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

В апреле 2021 г. патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, однако ввел мораторий на издание указа о лишении на время "для переосмысления своей позиции" протодиаконом. В апреле 2023 г. окончательно лишен сана.