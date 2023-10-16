17 Октября 2023
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Кураев эмигрировал в Прагу

Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев эмигрировал в Прагу. О ситуации он высказался в своем telegram-канале.
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"И все-таки отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний. В конце концов я решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет", - написал Кураев в своем telegram-канале.

Если Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих, стоит ее принять, считает он. Священник отметил, что "его московский мир разрушен".

"До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни. Там еще есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня", - пишет Кураев.

Он считает, что в Европе, наверно, еще возможны его публичные встречи и лекции.

"Так что это – трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная. Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь", - подытожил Кураев.

Напомним, Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря 2020 г. Поводом для такого решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

В апреле 2021 г. патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, однако ввел мораторий на издание указа о лишении на время "для переосмысления своей позиции" протодиаконом. В апреле 2023 г. окончательно лишен сана.

Теги: Андрей Кураев, протодиакон, эмиграция, Прага


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