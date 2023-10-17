СМИ: К повреждению газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно

Контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китаю и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector в день, когда на нем произошла утечка. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на данные системы отслеживания отгрузок Marine Traffic.

В государственных структурах изданию заявили, что правительство расплывчато называет подозреваемых потому, что это очень деликатная информация в политическом плане. Именно поэтому власти Эстонии не стали обращаться к китайцам на уровне дипломатии.

Как сообщалось, финские власти подозревают, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла быть преднамеренной. 8 октября давление в трубе резко упало, затем газопровод был перекрыт. Прекращение подачи газа привело к росту цен на голубое топливо в Европе на 10%.

Ранее эстонские СМИ сообщали, что рядом с местом аварии на трубопроводе среди ряда судов на выходных находился и российский нефтерудовоз "СГВ Флот2, отмечает "Коммерсантъ".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО даст "решительный ответ", если подтвердится факт намеренной атаки на газопровод Balticconnector.