Генсек НАТО пригрозил ответом в случае подтверждения атаки на Balticconnector

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО даст "решительный ответ", если подтвердится факт намеренной атаки на газопровод Balticconnector.

По его словам, обстоятельства повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией изучаются, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, финские власти подозревают, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла быть преднамеренной. В минувшие выходные давление в трубе резко упало, затем газопровод был перекрыт. Прекращение подачи газа привело к росту цен на голубое топливо в Европе на 10%.

В прошлом году на дне Балтийского моря в результате диверсии был разгерметизирован газопровод "Северный поток", по которому в Германию и другие европейские страны поставлялся российский газ. Расследования, проведенные рядом европейских государств, до сих пор не дали результатов.