Причиной разгерметизации финско-эстонского газопровода могла стать диверсия

Финские власти подозревают, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла быть преднамеренной. В минувшие выходные давление в трубе резко упало, затем газопровод был перекрыт. Прекращение подачи газа привело к росту цен на голубое топливо в Европе на 10%.

Источники Bloomberg говорят, что утечка могла стать результатом диверсии. Официально власти пока не высказывают версии.

Известно, что разгерметизация произошла в территориальных водах Финляндии. Оператор Balticconnector заметил нестандартное падение давления.

В прошлом году на дне Балтийского моря в результате диверсии был разгерметизирован газопровод "Северный поток", по которому в Германию и другие европейские страны поставлялся российский газ. Расследования, проведенные рядом европейских государств, ничего не дали.