17 Октября 2023
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Образование В России
Фото: t.me/poolN74

Половина россиян признают, что профессия учителя не пользуется уважением

Почти половина россиян (46%) отмечают, что профессия учителя не пользуется уважением. Об уважении к учителям сообщили только 43%. Об этом говорят результаты опроса Фонда "Общественное мнение".
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Современное российское школьное образование оценили как плохое 25% опрошенных. Хорошо оценили его только 20%. Средним назвали его 45%. При этом чем моложе респонденты, чем лучше их оценки, данные образованию. Так, до 30 лет преобладают хорошие оценки - 28% против 14% плохих, в то время как среди граждан старше 60 лет результаты почти в точности противоположные.

Интересно, что 30% отмечают ухудшение образования, а 25% - его улучшение. По сравнению с 2019 годом ответы очень сильно улучшились (было 44% против 15%), но с чем это связано, непонятно.

Можно отметить, что 67% россиян придерживаются мнения, что педагоги должны не только преподавать, но и воспитывать детей. Только 29% считают, что они должны заниматься только преподаванием.

В опросе участвовали 1500 совершеннолетних россиян из 53 регионов.

Недавний опрос портала SuperJob.ru, который проходил с 1 по 4 октября, показал, что в среднем россияне назвали достойной зарплату учителя в размере 95 тысяч рублей на одну ставку. По факту медианная зарплата учителя в России составляет "чистыми" около 20 тысяч.

Теги: учитель, образование


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