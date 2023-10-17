В Брюсселе после нападения на болельщиков шведов попросили не говорить о своей национальности

Подданных Швеции, находящиеся в Брюсселе, по смс попросили оставаться в безопасном месте. Их также попросили избегать демонстрации того, что они – шведы.

Шведская церковь в Брюсселе должна оставаться закрытой. Людей призывают снять флаги и не показывать, что они являются шведами, пишет ТАСС. Вчера, 16 октября, в столице Бельгии Брюсселе застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, преступник скрылся с места преступления.

Напомним, подозреваемый в нападении – 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., он якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Мужчина в оранжевом сигнальном жилете вечером 16 октября подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей. Погибли два гражданина Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу, которая играла матч с командой Бельгии.

Стрелка до сих пор не поймали. При этом в Сети появилось много видео, на которых видно, как он разъезжает по городу на своем скутере. В Брюсселе введен максимальный уровень террористической угрозы. В доме подозреваемого, который проживает в брюссельской коммуне Скарбек, прошли обыски.