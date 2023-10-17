17 Октября 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Baza&quot; / t.me/bazabazon

СМИ: Напавший на шведских болельщиков в Брюсселе заявил о своей принадлежности к ИГ*

В Брюсселе произошло нападение на футбольных фанатов, есть жертвы. Как сообщил местный портал Sudinfo, подозреваемый - 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., он якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами.

Мужчина в оранжевом сигнальном жилете вечером 16 октября подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей. Как передает РИА Новости, погибли два гражданина Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу, которая играла матч с командой Бельгии.

Стрелка до сих пор не поймали. При этом в Сети появилось много видео, на которых видно, как он разъезжает по городу на своем скутере, отмечает Baza.

В Брюсселе введен максимальный уровень террористической угрозы. В доме подозреваемого, который проживает в брюссельской коммуне Скарбек, прошли обыски.

По данным СМИ, перед атакой нападавший записал видео, где назвал себя членом "Исламского государства"* (организация признана террористической и запрещена в России) и заявил, что таким образом мстит ЕС за поддержку Израиля. При этом полиция Брюсселя заявила, что не видит связи между нападением на шведских футбольных фанатов и палестино-израильским конфликтом.

Теги: брюссель, болельщики, иг, теракт


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Развитие сюжета:

Ранее 17.10.2023 11:00 Мск В Брюсселе после нападения на болельщиков шведов попросили не говорить о своей национальности

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