Карпин не смог оценить дебют Помазуна из "Урала" за сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин воздержался от оценки игры голкипера екатеринбургского "Урала" Ильи Помазуна в его дебютном матче за национальную команду.

Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче, который прошел в турецкой Анталье. Встреча завершилась со счетом 2:2. Помазун провел в воротах всю встречу целиком.

После ее завершения Карпина попросили оценить игру футболистов, для которых этот матч стал дебютным за сборную.

"По Помазуну мне сложно сказать, работы было маловато у него. Что касается игры Горшкова и Адамова – достойно, для первого раза более чем", - приводит слова тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Ранее тренерский штаб национальной команды не исключал, что в матче с Кенией сыграют два вратаря, которые проведут по тайму.