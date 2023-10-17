17 Октября 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Депутат ГД заявил о необходимости проверки Чубайса на вывод капитала из РФ

В Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны.

Как передает РИА Новости, соответствующие запросы депутат ГД Султан Хамзаев направит в ФСБ и Следственный комитет России.

По его словам, Чубайс сегодня развозит гумпомощь и публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. "В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена", — сказал депутат.

Хамзаев отметил, что неясно, откуда у Чубайса финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь.

Ранее экс-главу "Роснано" заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле. До этого стало известно, что Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай.

В сентябре президент РФ Владимир Путин, комментируя отъезд из страны Анатолия Чубайса, заявил, что в "Роснано" образовалась "большая финансовая дыра" ,а сам он "удрал". При этом намекнул, что уголовное преследование в связи с гигантскими убытками компании Чубайсу пока не грозит.

Накануне комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации "Роснано" за весь период ее существования.

Теги: чубайс, вывод капитала, хамзаев


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