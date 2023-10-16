Комитеты ГД запросили у правительства данные о финансовых результатах "Роснано"

Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации "Роснано" за весь период ее существования. Об этом сообщает ТАСС.

Обращение, подписанное главами комитетов Максима Топилина и Василия Пискарева, направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Сообщается, что в рамках данного ранее Госдумой поручения комитеты "просят представить информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации "Роснано" за весь период ee существования для последующего обращения в Счетную палату, правоохранительные органы и подготовки парламентского запроса" нижней палаты.

Ранее стало известно, что "Роснано" не в состоянии погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств до конца года. Как сообщила компания, с высокой вероятностью у нее возникнут признаки банкротства, если власти не примут решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

В сентябре президент РФ Владимир Путин, комментируя отъезд из страны Анатолия Чубайса, заявил, что в "Роснано" образовалась "большая финансовая дыра". При этом намекнул, что уголовное преследование в связи с гигантскими убытками компании Чубайсу пока не грозит.