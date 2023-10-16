16 Октября 2023
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Фото: Bloomberg, Jeenah Moon

СМИ: Саудовский принц Мухаммед заставил Блинкена ждать встречи всю ночь

Госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе визита в Саудовскую Аравию пришлось всю ночь ждать встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, сообщает Washington Post.

По сведениям издания, встреча Блинкена и бен Сальмана должна была состояться 14 октября вечером, но наследный принц явился на нее только на следующее утро.

Напомним, Блинкен 13-15 октября совершил турне по Ближнему Востоку, связанное с палестино-израильским конфликтом. Американский дипломат посетил Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар и Бахрейн. Также госсекретарь США был в Израиле. По словам эксперта, главная цель визита Блинкена в Израиль – обсуждение наземной операции в Газе, несмотря на то, что у Вашингтона есть сомнения по этому поводу, он вынужден будет согласиться на ее проведение.

Теги: принц мухаммед, бликен


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