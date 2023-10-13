В Москве высказались о возможных целях визита Блинкена в Израиль

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказался о возможных целях визита в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена.

Главная цель визита госсекретаря США в Израиль – обсуждение наземной операции в Газе, несмотря на то, что у Вашингтона есть сомнения по этому поводу, он вынужден будет согласиться на ее проведение, сообщил РИА Новости Брутер.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ни одна страна не должна контактировать с ХАМАС. Те, кто все же пойдет на такой контакт, должны быть подвергнуты санкциям, сказал глава правительства Израиля по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ожидается, что 14 октября Блинкен в Иордании встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Такие контакты израильские власти не исключают, правда, Аббас не имеет влияния на действия ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль официально перешел на военное положение. К 9 октября ЦАХАЛ начал масштабную атаку на сектор Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на провал разведывательных служб США, которая не предупредила об эскалации палестино-израильского конфликта. По словам дипломата, про спецоперацию России на Украине Вашингтон "рассказывал миру два месяца в 2021-м и еще два месяца в 2022-м".

"А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки? Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке?", - задалась вопросом представитель МИД РФ.