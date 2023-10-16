16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В уральском поселке Сосьва на мужчину рухнул потолок в подъезде дома

На Среднем Урале прокуратура начала проверку после травмирования мужчины в подъезде дома в поселке Сосьва.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 13 октября в многоквартирном доме №2 по улице Кирова: в одном из подъездов второго этажа двухэтажного дома 1956 года постройки произошло обрушение фрагмента потолочного перекрытия. В результате пострадал мужчина, который получил травмы головы.

От госпитализации он отказался. Установлено, что данный дом не был признан аварийным и подлежащим сносу.

В прокуратуре дадут оценку соблюдению законодательства сотрудниками управляющей компании при содержании общего имущества дома, а также действиям чиновников Сосьвинского городского округа в части вопроса об аварийности дома и расселении жильцов.

Теги: подъезд, потолок, обрушение, Сосьва


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