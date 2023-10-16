16 Октября 2023
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Фото: прокуратура Свердловской области

Обрушение в подъезде дома на Среднем Урале может привести к уголовному делу

Следственный комитет начал проверку после обрушения перекрытия в подъезде дома на Среднем Урале. Итогом может стать возбуждение уголовного дела.

Напомним, все случилось 13 октября в подъезде многоквартирного дома по улице Кирова в поселке Сосьва. Обрушился фрагмент перекрытия, в результате пострадал мужчина, получивший травмы головы.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сейчас проводится проверка на предмет возможного преступления по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Обрушение перекрытия в многоквартирном доме №2 по улице Кирова в поселке Сосьва(2023)|Фото: прокуратура Свердловской области

Будут установлены и опрошены очевидцы инцидента, выясняется степень тяжести вреда здоровью пострадавшего. Также истребуется документация о проводившихся мероприятиях со стороны сотрудников управляющей компании и других лиц.

Напомним, что свою проверку также проводит прокуратура.

Теги: обрушение, подъезд, СК, проверка


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