Путин сообщил, какой статус Украины важен для России

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия считает для себя чрезвычайно важным внеблоковый статус Украины.

По его мнению, нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других, приводит ТАСС слова Путина, сказанные им в интервью Медиакорпорации Китая.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что внеблоковый статус Украины — хорошее и приемлемое решение текущей ситуации. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Токаев заявил, что его страна не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик.