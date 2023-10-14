В Совфеде высказались о перспективах ввода войск Израиля в Сектор Газа

Сенатор Алексей Пушков высказался о том, что израильские войска вошли на территорию Газы.

"Теперь главный вопрос, когда и как они оттуда выйдут? Войти всегда легче, чем выйти", - написал политик в своем telegram-канале.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.

"Перемещение более 1 млн человек через густонаселенную зону боевых действий в место, где нет еды, воды и жилья, крайне опасно, а в некоторых случаях просто невозможно", - сказал он журналистам.

Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании, заявил глава государства Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке. До этого Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.