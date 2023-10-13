Путин: Россия готова выступить посредником в палестино-израильском урегулировании

Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании, заявил глава государства Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке.

По словам главы государства, необходимо искать мирное разрешение конфликта, главное сейчас - остановить кровопролитие.

"Альтернативы мирному решению конфликта путем создания независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме - нет", - заявил президент России.

При этом, по словам Путина, Израиль подвергся "беспрецедентной атаке", "он имеет право защищать себя".

Ранее Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.