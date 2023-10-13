13 Октября 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;IVLEV CHEF&quot; / youtube.com/@IVLEVCHEF

На известного шефа Ивлева подали в суд после фестиваля в Екатеринбурге

На известного на всю страну шеф-повара Константина Ивлева подали в суд. Причиной для этого стал фестиваль в Екатеринбурге.
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Напомним, этим летом в уральской столице проходил народный семейный фестиваль "Да, шеф!" с участием Ивлева. Там приготовили гигантский рулет из ветчины массой 41 кг, тем самым установив рекорд России.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, организовать данное мероприятие помогало праздничное агентство Graffin-event.

"Довольны остались все, кроме местных организаторов. Повар улетел обратно в Москву, а руководство "Графина" на днях обратилось в суд, уверяет, что фирма Ивлева не доплатила им 664 тысячи рублей", - пишет канал.

Уточняется также, что среди участников процесса значится местный завод "Русагро", производящий майонез ЕЖК, которого на приготовление рулета ушло приличное количество.

Теги: Ивлев, шеф, суд


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