13 Октября 2023
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Фото: mid.ru

МИД РФ прокомментировал решение МОК о приостановке членства ОКР

Решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства Олимпийского комитета РФ политически мотивировано.

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, это ведет к коррозии всего мирового спорта. По словам дипломата, данное решение говорит о разрушительных процессах в МОК под давлением Вашингтона.

Захарова указала, что Россия продолжит задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов.

Напомним, Олимпийский комитет России (ОКР) лишили своих полномочий из-за присоединения олимпийских советов ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. К такому решению 5 октября пришел Международный олимпийский комитет (МОК).

Теги: МОК, ОКР, МИД РФ, спорт


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