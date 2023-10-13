МИД РФ прокомментировал решение МОК о приостановке членства ОКР

Решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства Олимпийского комитета РФ политически мотивировано.

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, это ведет к коррозии всего мирового спорта. По словам дипломата, данное решение говорит о разрушительных процессах в МОК под давлением Вашингтона.

Захарова указала, что Россия продолжит задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов.

Напомним, Олимпийский комитет России (ОКР) лишили своих полномочий из-за присоединения олимпийских советов ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. К такому решению 5 октября пришел Международный олимпийский комитет (МОК).