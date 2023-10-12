Международный олимпийский комитет лишил полномочий ОКР из-за принятия новых субъектов РФ

12 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт В России За рубежом ДНР и ЛНР
Фото: AP Photo / David J. Phillip

Международный олимпийский комитет лишил полномочий ОКР из-за принятия новых субъектов РФ

Олимпийский комитет России (ОКР) лишили своих полномочий из-за присоединения олимпийских советов ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. К такому решению 5 октября пришел Международный олимпийский комитет (МОК).

"Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления", - говорится на сайте МОК.

В сообщении поясняется, что такой шаг со стороны ОКР является нарушением Олимпийской хартии, поскольку "нарушает территориальную целостность НОК Украины", признанную МОК в соответствии с Олимпийской хартией. С этих пор, российский комитет больше не сможет действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено хартией, а также лишается финансирования от Олимпийского движения.

Тем временем за МОК все еще остается право решать, будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпиаде.

Напомним, президент ОКР Станислав Поздняков ранее заявлял, что потенциально не видит ни одного российского олимпийца на летних Играх 2024 года в Париже. Он также сообщил, что комитет выплатит по 500 тыс. руб. олимпийским чемпионам в качестве компенсации за пропуск международных соревнований.

Теги: МОК, ОКР, ЛДНР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети