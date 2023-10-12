Международный олимпийский комитет лишил полномочий ОКР из-за принятия новых субъектов РФ

Олимпийский комитет России (ОКР) лишили своих полномочий из-за присоединения олимпийских советов ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. К такому решению 5 октября пришел Международный олимпийский комитет (МОК).

"Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления", - говорится на сайте МОК.

В сообщении поясняется, что такой шаг со стороны ОКР является нарушением Олимпийской хартии, поскольку "нарушает территориальную целостность НОК Украины", признанную МОК в соответствии с Олимпийской хартией. С этих пор, российский комитет больше не сможет действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено хартией, а также лишается финансирования от Олимпийского движения.

Тем временем за МОК все еще остается право решать, будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпиаде.

Напомним, президент ОКР Станислав Поздняков ранее заявлял, что потенциально не видит ни одного российского олимпийца на летних Играх 2024 года в Париже. Он также сообщил, что комитет выплатит по 500 тыс. руб. олимпийским чемпионам в качестве компенсации за пропуск международных соревнований.