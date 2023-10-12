СМИ: ХАМАС держит в заложниках не менее 150 человек

Палестинское радикальное движение ХАМАС удерживает в заложниках не менее 150 человек, похищенных из Израиля, сообщила турецкая газета Takvim.

Издание отмечает, что пока нет информации о том, сколько среди заложников гражданских лиц, а сколько – военнослужащих.

Телеканал Habertürk сообщал, что Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу освобождения удерживаемых лиц, такое поручение дал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее представитель палестинского радикального движения ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть люди со вторым гражданством, в том числе с российским. Дипмиссия в Палестине утверждала, что нет подтвержденной информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.