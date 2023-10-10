Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС

На данный момент нет подтвержденной информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане, заявила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

Эта информация проверяется, сказала она РИА Новости.

Ранее представитель палестинского радикального движения ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть люди со вторым гражданством, в том числе с российским.

Как сообщил телеканалу Al-Jazeera член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук, "ведутся контакты" с Россией по вопросу пленных.

Накануне посольство России в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате начавшейся 7 октября атаки движения ХАМАС на страну. Пропавшими без вести числятся четверо российских граждан.