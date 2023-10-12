12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили запретить релокантам работать на госслужбе

В Росси могут запретить релокантам работать на госслужбе.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Для этих целей, по словам парламентария, необходимо определить основания, по которым человек покинул страну, политический мотив. Если это подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом "профнепригоден".

Хамзаев отметил, что в настоящее время юридически никто не будет проверять релокантов "задним числом", их выступления останутся только в памяти людей, сообщает РИА "Новости".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверять релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

Теги: Госдума, релоканты


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Ранее 11.10.2023 16:17 Мск Володин предложил проверить на госизмену релокантов, финансировавших ВСУ

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