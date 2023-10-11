11 Октября 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Amir Cohen

Посол РФ: Число россиян, пропавших и погибших в Израиле, вероятно, больше 10

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что реальное число граждан РФ, погибших и пропавших без вести на фоне обострения палестино-израильского конфликта, может значительно превышать подтвержденные данные.

"На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше", - цитирует дипломата ТАСС.

На данный момент официально подтверждена гибель четырех россиян, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что атака "Хамаса" на город Офаким в Израиле 7 октября унесла жизнь уроженца Среднего Урала, физика-теоретика Сергея Гредескула и его супруги.

В ХАМАС заявляли, что в заложниках находятся десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы. Однако позже представители движения сообщили РИА Новости, что пока не знают точное количество и гражданство заложников.

Теги: израиль, россияне, посол рф


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