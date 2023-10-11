11 Октября 2023
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Фото: Алексей Хохлов

Ученый с Урала Сергей Гредескул убит при атаке "Хамаса" в Израиле

Атака "Хамаса" на город Офаким в Израиле 7 октября унесла жизнь уроженца Среднего Урала, физика-теоретика Сергея Гредескула и его супруги. Об этом в своих соцсетях сообщил академик РАН Алексей Хохлов.

"Сергей Андреевич – выдающийся физик-теоретик, один из самых известных учеников моего учителя в науке академика Ильи Михайловича Лифшица, автор классической монографии "Введение в теорию неупорядоченных систем" и более ста научных статей. Я его хорошо знал – он продолжал работать с Ильей Михайловичем после его переезда из Харькова в Москву, часто приходил в теоротдел Института физических проблем", – вспоминает Хохлов.

Сергей Гредескул(2023)|Фото: Алексей Хохлов

Сергей Гредескул родился в 1942 году в Свердловске, поступил в Харьковский государственный университет, после чего устроился на работу в Физико-технический институт УССР и Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина в Харькове. В 1991 году он переехал в Израиль и стал работать в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве на кафедре физики. Погиб на 82 году жизни.

Напомним, по данным CNN, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибло более тысячи человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. Среди погибших и министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамал.

Теги: атака, ученый, Сергей Гредескул, Хамас, Израиль


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