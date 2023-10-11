Песков включился в спор о релокантах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, какой будет реакция власти на возвращение в страну тех, кто уехал после начала СВО и мобилизации.

По словам Пескова, с теми, кто занял антироссийскую позицию и встал на сторону киевского режима, "нам не по пути", пишет РИА Новости. Остальных же "Родина всегда ждет".

Напомним, ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, пригрозившего "обеспечить Магадан" вернувшимся в Россию релокантам, которые, по его мнению, "совершил подлые поступки". По мнению Носова, Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей, и это – стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише – от релокантов прошлого.

Отметим, ранее Володин уже делал подобные предложения - он анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почетных званий, собственности, гражданства РФ.

"Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл – проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.

На законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель". Возможно, это следует сделать через внесение поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена".